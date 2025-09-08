Tikkasztó meleggel rúgja be az ajtót a hétfő

Sok napsütésre készülhetünk kósza gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül, 30 fok körüli hőség valószínű. Ezt ígéri a hét első napjára a Köpönyeg előrejelző oldal. Mint írják, a hőség kedden is kitart: szikrázó napsütés lesz, és tovább melegszik a levegő: 31-33 fok körüli tikkasztó meleg jöhet.

Hőséggel indul a hét, hétfőn és kedden is nagyon meleg lesz Tolnában

Fotó: Mediaworks

A hét közepe hozza meg a változást. Szerdán már erősen felhős időre van kilátás, azonban még csak elszórtan fordul elő eső, zápor, zivatar. A hőmérséklet viszont visszaesik, a legmelegebb órákban már csak 26 fok lesz. Csütörtökön is marad a borongós idő, és főleg a nap első felében alakulnak ki záporesők, zivatarok. 20 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, dél-keleten lehet már csak hőség.