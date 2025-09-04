szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

22°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kánikula?

Tegnap, 8:00

Újra berobban a nyár – itt vannak a részletek!

Címkék#kánikula#időjárás#nyár

Teol.hu

Tolna vármegyében csütörtökön ismét a nyári kánikula veszi át az uralmat az időjárás felett! A hőmérséklet a nappali órákban akár 34 fokig is emelkedhet, a napsütés gyakorlatilag végigkíséri a napot.

Csütörtökön visszatér a nyár Tolna vármegyébe. Forrás: MW archívum

 

Az előrejelzés szerint a szél enyhe marad, csapadék nem várható, így a kánikula kellemetlen perceket okozhat azoknak, akik kint tartózkodnak. Reggel 17–18 fokra hűl le a levegő, de délutánra a hőmérő higanyszála ismét 30 fok körül tetőzik.

A szakértők arra figyelmeztetnek: a nagy melegben fokozottan ügyeljünk a folyadékpótlásra és a napvédő eszközök használatára! A nyár újra berobban, és a következő napokban mindenki érezni fogja a forróságot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu