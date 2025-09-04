Kánikula?
1 órája
Újra berobban a nyár – itt vannak a részletek!
Tolna vármegyében csütörtökön ismét a nyári kánikula veszi át az uralmat az időjárás felett! A hőmérséklet a nappali órákban akár 34 fokig is emelkedhet, a napsütés gyakorlatilag végigkíséri a napot.
Az előrejelzés szerint a szél enyhe marad, csapadék nem várható, így a kánikula kellemetlen perceket okozhat azoknak, akik kint tartózkodnak. Reggel 17–18 fokra hűl le a levegő, de délutánra a hőmérő higanyszála ismét 30 fok körül tetőzik.
A szakértők arra figyelmeztetnek: a nagy melegben fokozottan ügyeljünk a folyadékpótlásra és a napvédő eszközök használatára! A nyár újra berobban, és a következő napokban mindenki érezni fogja a forróságot.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre