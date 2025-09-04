Újra berobban a nyár – itt vannak a részletek!

Tolna vármegyében csütörtökön ismét a nyári kánikula veszi át az uralmat az időjárás felett! A hőmérséklet a nappali órákban akár 34 fokig is emelkedhet, a napsütés gyakorlatilag végigkíséri a napot.

Csütörtökön visszatér a nyár Tolna vármegyébe. Forrás: MW archívum

Az előrejelzés szerint a szél enyhe marad, csapadék nem várható, így a kánikula kellemetlen perceket okozhat azoknak, akik kint tartózkodnak. Reggel 17–18 fokra hűl le a levegő, de délutánra a hőmérő higanyszála ismét 30 fok körül tetőzik.

A szakértők arra figyelmeztetnek: a nagy melegben fokozottan ügyeljünk a folyadékpótlásra és a napvédő eszközök használatára! A nyár újra berobban, és a következő napokban mindenki érezni fogja a forróságot.