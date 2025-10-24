október 24., péntek

A Benjamin-ciklon viharos széllel vonul át az országon

Teol.hu

Pénteken kora délutánig országosan háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói, írja az Országos Kataszrófavédelmi Főigazgatóság. A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg. A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén pedig egy nagyjából kétszáz négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, a tűzoltók rögzítették az építményt, amelyet azután visszabontanak. A rendezvény nagyjából félezer résztvevőjét biztonságos helyre irányították. A munka folyamatos, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egymás után vonulnak a helyszínekre.

Forrás:  Shutterstock

A Köpönyeg.hu azt írja, Benjamin kelet felé hagyja el az országot. A hidegfrontnak is búcsút inthetünk, csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kiderül az ég, száraz idő várható. Mindenütt veszít erejéből a szél, délnyugaton gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de éjszaka akár fagyhat is. Vasárnapra azonban újabb nedves légtömegek érkeznek, nem sokáig élvezhetjük a csapadékmentes időt. 

 

