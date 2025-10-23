október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

17°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alacsony vízállás

1 órája

Aggasztóan apad a Duna

Címkék#duna#Vízügy#vízállás#alacsony vízállás#vízszint

Teol.hu

Októberben is nagyon alacsony a Duna, az elmúlt időszak legkisebb értékére szerdán, csütörtökön kora reggel csökken a folyó térségünkben. Adonynál, Dunaújvárosnál, Dunaföldvárnál közel negyven centire lesz csak a negatív rekordtól. Aztán jön egy kis emelkedés, írja a Duol.hu. 

Dunaföldvár: közel negyven centire marad el a mostani legkisebb vízállás a negatív rekordtól
Fotó: Gallai Péter / Forrás:  MW

Tavasz óta alacsony vízállás jellemezte a folyót, június 20-án 41 centin állt a mérce, majd júliusban érte el az éves minimum csúcsot -49 centivel, a valaha volt legkisebb érték 2018-ból -82 centiméter. Szerdán este és csütörtökön reggel ezt az értékek közelítjük meg, a Vízügy honlapjának adatai szerint -45 centivel.

További részletek a Duol.hu-n

Július elején arról írtunk, aggasztó mértékben csökkent a Duna vízszintje Tolna vármegye több pontján, amit a hosszan tartó aszályos időjárás tovább súlyosbított. Paksnál 17 centiméterrel lett alacsonyabb a Duna vízállása, míg Fadd-Domboriban már 24 centiméterrel apadt a folyó egyetlen nap alatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) június 19-én közzétett elemzése szerint már márciusban kirajzolódott a tartós csapadékhiány hatása.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu