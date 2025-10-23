Aggasztóan apad a Duna

Októberben is nagyon alacsony a Duna, az elmúlt időszak legkisebb értékére szerdán, csütörtökön kora reggel csökken a folyó térségünkben. Adonynál, Dunaújvárosnál, Dunaföldvárnál közel negyven centire lesz csak a negatív rekordtól. Aztán jön egy kis emelkedés, írja a Duol.hu.

Dunaföldvár: közel negyven centire marad el a mostani legkisebb vízállás a negatív rekordtól

Fotó: Gallai Péter / Forrás: MW

Tavasz óta alacsony vízállás jellemezte a folyót, június 20-án 41 centin állt a mérce, majd júliusban érte el az éves minimum csúcsot -49 centivel, a valaha volt legkisebb érték 2018-ból -82 centiméter. Szerdán este és csütörtökön reggel ezt az értékek közelítjük meg, a Vízügy honlapjának adatai szerint -45 centivel.

További részletek a Duol.hu-n.

Július elején arról írtunk, aggasztó mértékben csökkent a Duna vízszintje Tolna vármegye több pontján, amit a hosszan tartó aszályos időjárás tovább súlyosbított. Paksnál 17 centiméterrel lett alacsonyabb a Duna vízállása, míg Fadd-Domboriban már 24 centiméterrel apadt a folyó egyetlen nap alatt. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) június 19-én közzétett elemzése szerint már márciusban kirajzolódott a tartós csapadékhiány hatása.