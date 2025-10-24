október 24., péntek

33 perce

Végre Tolna is kapott esőt, megmenekült az őszi vetés

Címkék#aszály#eső#őszi vetés

Augusztus óta mérhető mennyiségű csapadék nem volt Tolna vármegyében. Nagyon nagy volt az aszály, a gazdák elkeseredtek az őszi vetések miatt. Áztató esőre vártak, de az csak nem jött.

Mauthner Ilona

A vármegye déli felében, Bátaszék környékén 22 milliméternyi eső esett szép csendben, így minden cseppje hasznosulni tudott. A megye északi felében, Paks körzetében pedig ennél is több, 30 milliméternyi áztató eső hullott.

áztató esőt kapott Tolna is
Végre Tolna megyét is elérte az áztató eső. Vasárnap újabb csapadékra lehet számítani
Forrás: agrarszektor.hu

Az áztató eső végre elérte Tolna vármegyét is

– Porba vetettük a repcét, árpát, búzát – mondta Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, aki egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is. – Abban reménykedtünk, előbb-utóbb csak lesz csapadék. Augusztus óta mérhető mennyiség nem esett a megyében. A repcét már regulátorral (visszafogja a növény növekedését) is kezeltük. Végre megeredt az eső péntek hajnalban, és átáztatta a földet. Ezzel megmenekült az őszi vetés. Bízunk benne, lesz még folytatása, mert nagyon nagy a nedvesség hiánya a talajban.

Vasárnap érkezik a következő csapadékhullám

Európa áramlási rendszere kedvező irányba változott meg, az eddigi északnyugatias áramlás nyugatira fordult, ezzel pedig több hullámban is érkezik majd áztató eső hazánkba. A következő egy hét során a hőmérséklet pár fokot visszaesik, de nem lesz hideg és számottevő fagy sem – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Szombaton a front mögött sokfelé kisüt a nap, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul. Vasárnap hajnalra a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Általában többórás napsütés várható, miközben délnyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. 

 

 

