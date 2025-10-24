Végre Tolna is kapott esőt, megmenekült az őszi vetés

A vármegye déli felében, Bátaszék környékén 22 milliméternyi eső esett szép csendben, így minden cseppje hasznosulni tudott. A megye északi felében, Paks körzetében pedig ennél is több, 30 milliméternyi áztató eső hullott.

Végre Tolna megyét is elérte az áztató eső. Vasárnap újabb csapadékra lehet számítani

Forrás: agrarszektor.hu

– Porba vetettük a repcét, árpát, búzát – mondta Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, aki egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is. – Abban reménykedtünk, előbb-utóbb csak lesz csapadék. Augusztus óta mérhető mennyiség nem esett a megyében. A repcét már regulátorral (visszafogja a növény növekedését) is kezeltük. Végre megeredt az eső péntek hajnalban, és átáztatta a földet. Ezzel megmenekült az őszi vetés. Bízunk benne, lesz még folytatása, mert nagyon nagy a nedvesség hiánya a talajban.

Vasárnap érkezik a következő csapadékhullám

Európa áramlási rendszere kedvező irányba változott meg, az eddigi északnyugatias áramlás nyugatira fordult, ezzel pedig több hullámban is érkezik majd áztató eső hazánkba. A következő egy hét során a hőmérséklet pár fokot visszaesik, de nem lesz hideg és számottevő fagy sem – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Szombaton a front mögött sokfelé kisüt a nap, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul. Vasárnap hajnalra a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Általában többórás napsütés várható, miközben délnyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor.