Nem kell esernyő
2 órája
Elő a napszemüveggel: nem akármilyen időjárás vár ránk!
Szerda reggel lehet párásság, néhány ködfolt, de aztán fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül.
A hőmérséklet délre már kellemesen melegszik: délután 17–19 °C körül alakul.
Az esti órákban fokozatosan enyhül, 13–16 °C körül alakul a hőmérséklet.
Szél: mérsékelt – időnként gyengébb légmozgással.
Hőmérséklet:
Reggel: 5–8 °C körül
Délután: 17–19 °C körül
Előrejelzés a következő napokra:
Csütörtök: Több felhő, helyenként kisebb eső, hűvösebb idő.
A hét további részében változékony idő várható: esők, felhős periódusok, de néhány napsütés is be-becsúszhat.
