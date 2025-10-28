október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

11°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem kell esernyő

2 órája

Elő a napszemüveggel: nem akármilyen időjárás vár ránk!

Címkék#csapadék#hőmérséklet#időjárás

Teol.hu

Szerda reggel lehet párásság, néhány ködfolt, de aztán fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül.
A hőmérséklet délre már kellemesen melegszik: délután 17–19 °C körül alakul.
Az esti órákban fokozatosan enyhül, 13–16 °C körül alakul a hőmérséklet.

Fotó: Mártonfai Dénes

Szél: mérsékelt – időnként gyengébb légmozgással.

Hőmérséklet:
Reggel: 5–8 °C körül
Délután: 17–19 °C körül

Előrejelzés a következő napokra:

Csütörtök: Több felhő, helyenként kisebb eső, hűvösebb idő.
A hét további részében változékony idő várható: esők, felhős periódusok, de néhány napsütés is be-becsúszhat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu