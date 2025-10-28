Elő a napszemüveggel: nem akármilyen időjárás vár ránk!

Szerda reggel lehet párásság, néhány ködfolt, de aztán fátyolfelhős, napos idő várható, csapadék nélkül.

A hőmérséklet délre már kellemesen melegszik: délután 17–19 °C körül alakul.

Az esti órákban fokozatosan enyhül, 13–16 °C körül alakul a hőmérséklet.

Fotó: Mártonfai Dénes

Szél: mérsékelt – időnként gyengébb légmozgással.

Hőmérséklet:

Reggel: 5–8 °C körül

Délután: 17–19 °C körül

Előrejelzés a következő napokra:

Csütörtök: Több felhő, helyenként kisebb eső, hűvösebb idő.

A hét további részében változékony idő várható: esők, felhős periódusok, de néhány napsütés is be-becsúszhat.