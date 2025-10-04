október 4., szombat

Esernyőt reggelre, napszemüveget délutánra – szeszélyes vasárnap jön

Címkék#felhőzet#esernyő#öltözék

Teol.hu

A Dunántúlon egész nap ragyogó napsütés kényezteti a kirándulókat, piknikezőket, és ideális körülményeket teremt a szabadtéri programokhoz. A hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul, így réteges öltözet ajánlott a kellemes, de hűvösebb reggelekhez és estékhez, írja a Köpönyeg.hu. 

Forrás:  Getty Images 

Vasárnapi időjárás: hidegfront és friss levegő 

Vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik, ami jelentősen felfrissíti a levegőt. Délelőtt a felhők még borongós hangulatot hoznak, többfelé esőre, záporra is számíthatunk, így aki reggel útra kel, ne hagyja otthon az esernyőt. Délutánra azonban a felhőzet felszakadozik, és nyugaton, majd középen már több helyen kisüt a nap, így rövid időre a szombati napsütés élménye is visszatérhet. Az északnyugati szél feltámad, amely a friss levegő mellett kellemesen átjárja a tájat, de a hőérzetet is csökkenti. A legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, így igazi koraőszi, hűvösebb időre készülhetünk.

 

