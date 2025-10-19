Esővel jön az enyhülés, húsz fok fölé megy a hőmérséklet

Folytatódik a csendes őszi idő, a napsütést csak gomolyfelhők zavarhatják. A legmelegebb órákban 16-17 fokot mérhetünk – élvezzük ki, mert a folytatásban esősebbre fordul az időjárás. Kedden már lehetnek esők a délnyugati országrészben, de a legtöbb csapadék az előrejelzés szerint szerdán várható. Az esővel együtt ugyanakkor egyhülés is érkezik, olyannyira, hogy csütörtökön akár 20-22 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem lesznek már olyan hidegek, mint az elmúlt napokban, jellemzően 8-10 fokokra ébredhetünk.

Csodaszép ez az őszi idő (Fotó: Mártonfai Dénes)