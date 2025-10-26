Helyi időjárás
26 perce
Kíváncsi, milyen idővel indul a hét? Mutatjuk!
A hét első munkanapja túlnyomóan felhős idővel indul, és délutánra ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, és időnként előfordulhat kisebb napsütés is. Tolna vármegyében holnap főként borult idő várható, de dél környékén rövid időre kisüt a nap. Délutánra erősebben beborul az ég, és néhol ködös, párás körzetek is megjelenhetnek.
Szél: gyenge-mérsékelt légmozgás várható
Hőmérséklet: reggel 5–8 fok körül, napközben 11–14 fokra emelkedik
Szerdán már több napsütés várható, de délután ismét megnő a gomolyfelhőzet.
