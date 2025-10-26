október 26., vasárnap

Kíváncsi, milyen idővel indul a hét? Mutatjuk!

A hét első munkanapja túlnyomóan felhős idővel indul, és délutánra ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, és időnként előfordulhat kisebb napsütés is. Tolna vármegyében holnap főként borult idő várható, de dél környékén rövid időre kisüt a nap. Délutánra erősebben beborul az ég, és néhol ködös, párás körzetek is megjelenhetnek. 

Fotó: Veronika Zelenina / Forrás:  Facebook

Szél: gyenge-mérsékelt légmozgás várható

Hőmérséklet: reggel 5–8 fok körül, napközben 11–14 fokra emelkedik 

Szerdán már több napsütés várható, de délután ismét megnő a gomolyfelhőzet.

 

