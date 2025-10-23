október 23., csütörtök

Kiadták a figyelmeztetést: drasztikusan változik az időjárás

Véget ért a rövidke vénasszonyok nyara. Az időjárás előrejelzés szerint a következő napokban változékony időre kell számítani.

Teol.hu

Pénteken országszerte instabil idő várható: kezdetben helyenként még felhőátvonulások, majd délutántól egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni órákban főként a Dunántúlon lehet számítani hevesebb zivatarokra is. az időjárás előrejelzés szerint Tolna vármegyében reggel még lehetnek napos időszakok, de délután fokozódik a felhőzet, és elsősorban záporokkal, zivatarokkal kell számolni. A hőmérséklet is mérséklődik, a csapadék kockázata nagyobbá válik. 

Rain,In,City,,Woman,With,Umbrella,Crossing,The,Street,By
Fotó: Oleg Elkov / Forrás:  Shutterstock

Szél, hőmérséklet, riasztás

Hőmérséklet: délutánra 13–16 °C körüli érték várható.

Szél: erős széllökések is előfordulhatnak, akár 70 km/h körül.

Riasztás:

Sárga figyelmeztetés Dél-Dunántúlon heves zivatarokra,

Sárga figyelmeztetés esőre (nagy mennyiség),

Sárga figyelmeztetés széllökésekre is aktív.

Fő veszélyek: villámlás, lokális vihar, jégeső, ágak törése, útviszonyok gyors romlása. Aktív figyelmeztetések figyelmeztetnek heves zivatarokra, nagy mennyiségű csapadékra és erős széllökésekre. Kérjük, kerüljük a nyílt terepet, magas fákat, és ha lehet, menedéket keressünk, ha villámtevékenység alakul ki.

Szombaton szórványos záporok lehetnek, de összességében kevésbé változékony lesz az idő, mint pénteken.

 

