1 órája
Kiadták a figyelmeztetést: drasztikusan változik az időjárás
Véget ért a rövidke vénasszonyok nyara. Az időjárás előrejelzés szerint a következő napokban változékony időre kell számítani.
Pénteken országszerte instabil idő várható: kezdetben helyenként még felhőátvonulások, majd délutántól egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délutáni órákban főként a Dunántúlon lehet számítani hevesebb zivatarokra is. az időjárás előrejelzés szerint Tolna vármegyében reggel még lehetnek napos időszakok, de délután fokozódik a felhőzet, és elsősorban záporokkal, zivatarokkal kell számolni. A hőmérséklet is mérséklődik, a csapadék kockázata nagyobbá válik.
Szél, hőmérséklet, riasztás
Hőmérséklet: délutánra 13–16 °C körüli érték várható.
Szél: erős széllökések is előfordulhatnak, akár 70 km/h körül.
Riasztás:
Sárga figyelmeztetés Dél-Dunántúlon heves zivatarokra,
Sárga figyelmeztetés esőre (nagy mennyiség),
Sárga figyelmeztetés széllökésekre is aktív.
Fő veszélyek: villámlás, lokális vihar, jégeső, ágak törése, útviszonyok gyors romlása. Aktív figyelmeztetések figyelmeztetnek heves zivatarokra, nagy mennyiségű csapadékra és erős széllökésekre. Kérjük, kerüljük a nyílt terepet, magas fákat, és ha lehet, menedéket keressünk, ha villámtevékenység alakul ki.
Szombaton szórványos záporok lehetnek, de összességében kevésbé változékony lesz az idő, mint pénteken.