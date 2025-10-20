Milyen idő lesz kedden? Mutatjuk!

Az időjárás előrejelzés szerint kedden erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakul ki eső, záporeső. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél. Napközben 8 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet. Északkeleten lesz a hűvösebb, nálunk, Tolna vármegyében enyhébb lesz az időjárás.

Az időjárás előrejelzés szerint hűvös, szeles idő lesz

Fotó: Rainer Fuhrmann / Forrás: Shutterstock

Az időjárás előrejelzés szerint érkezik a rövid vénasszonyok nyara

Szerdán marad a borongós idő szórványosan újabb záporesőkkel. 16-17 fok körül alakulhat a maximum. A délkeleti szél élénk lehet. Csütörtöktől aztán átmenetileg jelentős melegedés várható, 23-án az ország zömén már 20 fok feletti csúcsértékekre készülhetünk. A meleg azonban nem lesz tartós, csütörtökről péntekre virradó éjszaka hidegfront érkezik széllel, csapadékkal és lehűléssel.