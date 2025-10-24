Előbb napsütés, aztán jön a feketeleves – Ilyen lesz a szombati időjárás

Szombaton inkább napos, derült időre számíthatunk, de estefelé fokozatosan megnövekszik a gomolyfelhőzet, és helyenként zápor, esetleg zivatar sem kizárt. Tolna vármegyében déltájban több órára kisüt a nap, mérsékelt meleg lesz, az időjárás a péntekihez képest a szebbik arcát mutatja. Az est közeledtével viszont megnő a csapadék esélye: helyi záporok, zivatarok kialakulhatnak.

Fotó: A3pfamily / Forrás: Shutterstock

Hőmérséklet: délután 15–16 fok körüli maximum, éjszaka visszaesik 9–12 fok köré

Csapadék / Zivatar: estefelé záporok, zivatarok kialakulása valószínű

Szél: nem lesz különösen viharos, de zivatarok közelében lehetnek erősebb lökések

Az előrejelzés szerint vasárnap már kevésbé lesz csapadékos az idő, sok lesz a napsütés – azonban néhány helyi zápor azért még előfordulhat délután.