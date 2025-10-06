október 6., hétfő

2 órája

Ma még őszi kabát, holnap már napszemüveg, ilyen ez az októberi április

Teol.hu

Napos és felhős periódusok váltakoznak hétfőn, elszórtan előfordulhatnak záporok. A hőmérséklet délután 13–17  fok körül alakul. A reggeli órákban hűvösebb lehet, néhol köd, pára is előfordulhat. A szél időnként élénk lehet, főként délnyugat–északnyugat felől, a Köpönyeg.hu szerint. Ajánlott: réteges öltözet, esernyő vagy könnyű esőkabát, ha kinti programot tervezel.

Dog,With,Rain,Coat,At,The,Lake.,Dog,In,The
Szeszélyes ez az október
Fotó: Enna8982 / Forrás:  Shutterstock

Kedden enyhébb, naposabb idő ígérkezik, bár délután gomolyfelhők képződhetnek. Jelentős csapadék kevésbé valószínű. Délután 15–19 fok körüli maximumra készülhetünk. A reggeli órákban ismét lehet hűvösebb, párás idő. A légmozgás mérsékeltebb lesz, de szél azért néha feltámadhat. Ajánlott: kényelmes, átmeneti ruházat, napszemüveg, és ha programod van kint, figyelj az időjárás változására!

 

