október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

12°
+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

3 órája

Kiadták a figyelmeztetést – Ilyen lesz az időjárás vasárnap

Címkék#előrejelzés#időjárás#zápor

Teol.hu

Az időjárás vasárnap viszonylag nyugalmasan kezdődik, több-kevesebb napsütéssel, de délutántól kezdenek megjelenni gomoly- és zivatarfelhők – elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Tolnában napközben többnyire részben felhős idő várható, helyenként napos időszakok is lehetnek. A délutáni órákban záporok, zivatarok is előfordulhatnak – főleg a melegedő légkör hatására. 

Az időjárás vasárnap viharos lehet
Az időjárás vasárnap délutántól változékony lesz Fotó: George Trumpeter / Forrás:  Shutterstock

Maximális hőmérséklet: kb. 14–15 fok körül alakul

Minimális hőmérséklet: éjjel 5–6 fok

Szél / légmozgás: zivatarok környezetében erősebb széllökések lehetségesek

Riasztások: jelenleg sárga figyelmeztetés van érvényben a Dél-Dunántúlon heves zivatarok miatt

Villámlás, jégeső, erős szél is lehet a veszélyforrás

Fontos: kerüljük a szabadban álló fák alatti helyeket, igyekezzünk fedett helyen tartózkodni zivatar idején!

Sárga figyelmeztetés – Heves zivatarok (Dél-Dunántúl, beleértve Tolnát is) Villámlás, jégeső, hirtelen széllökések előfordulhatnak. Legyünk elővigyázatosak, ha kint tartózkodunk.

Hétfőn – vagyis holnapután – a felhős idő lesz jellemző, napos periódusokkal, de több helyen előfordulhatnak záporok, zivatarok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu