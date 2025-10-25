1 órája
Kiadták a figyelmeztetést – Ilyen lesz az időjárás vasárnap
Az időjárás vasárnap viszonylag nyugalmasan kezdődik, több-kevesebb napsütéssel, de délutántól kezdenek megjelenni gomoly- és zivatarfelhők – elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Tolnában napközben többnyire részben felhős idő várható, helyenként napos időszakok is lehetnek. A délutáni órákban záporok, zivatarok is előfordulhatnak – főleg a melegedő légkör hatására.
Maximális hőmérséklet: kb. 14–15 fok körül alakul
Minimális hőmérséklet: éjjel 5–6 fok
Szél / légmozgás: zivatarok környezetében erősebb széllökések lehetségesek
Riasztások: jelenleg sárga figyelmeztetés van érvényben a Dél-Dunántúlon heves zivatarok miatt
Villámlás, jégeső, erős szél is lehet a veszélyforrás
Fontos: kerüljük a szabadban álló fák alatti helyeket, igyekezzünk fedett helyen tartózkodni zivatar idején!
Sárga figyelmeztetés – Heves zivatarok (Dél-Dunántúl, beleértve Tolnát is) Villámlás, jégeső, hirtelen széllökések előfordulhatnak. Legyünk elővigyázatosak, ha kint tartózkodunk.
Hétfőn – vagyis holnapután – a felhős idő lesz jellemző, napos periódusokkal, de több helyen előfordulhatnak záporok, zivatarok.