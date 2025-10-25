Kiadták a figyelmeztetést – Ilyen lesz az időjárás vasárnap

Az időjárás vasárnap viszonylag nyugalmasan kezdődik, több-kevesebb napsütéssel, de délutántól kezdenek megjelenni gomoly- és zivatarfelhők – elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Tolnában napközben többnyire részben felhős idő várható, helyenként napos időszakok is lehetnek. A délutáni órákban záporok, zivatarok is előfordulhatnak – főleg a melegedő légkör hatására.

Az időjárás vasárnap délutántól változékony lesz Fotó: George Trumpeter / Forrás: Shutterstock

Maximális hőmérséklet: kb. 14–15 fok körül alakul

Minimális hőmérséklet: éjjel 5–6 fok

Szél / légmozgás: zivatarok környezetében erősebb széllökések lehetségesek

Riasztások: jelenleg sárga figyelmeztetés van érvényben a Dél-Dunántúlon heves zivatarok miatt

Villámlás, jégeső, erős szél is lehet a veszélyforrás

Fontos: kerüljük a szabadban álló fák alatti helyeket, igyekezzünk fedett helyen tartózkodni zivatar idején!

Sárga figyelmeztetés – Heves zivatarok (Dél-Dunántúl, beleértve Tolnát is) Villámlás, jégeső, hirtelen széllökések előfordulhatnak. Legyünk elővigyázatosak, ha kint tartózkodunk.

Hétfőn – vagyis holnapután – a felhős idő lesz jellemző, napos periódusokkal, de több helyen előfordulhatnak záporok, zivatarok.