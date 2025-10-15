1 órája
Ködfoltokkal kezdődik, napsütéssel folytatódik – ilyen időjárás vár ránk csütörtökön
Reggel ködfoltok képződhetnek, aztán elkezd felszakadozni a felhőzet és előbukkan a nap.
Szép őszi időben lesz részünk csütörtökön. Érdemes kiélvezni a napsütést, amely jót tesz a testnek és a léleknek egyaránt. A Köpönyeg előrejelző portál szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Reggel: 4–5 °C körül alakul a hőmérséklet.
Napközben: a legmelegebb órákban 16–18 °C várható.
Este: fokozatosan hűl a levegő, éjszaka 5–6 °C köré süllyedhet.
Szél: Mérsékelt, időnként élénk északnyugati szél várható.
Csapadék: Nem valószínű.
Légnyomás: Stabil, 1018 hPa körül.
Ami a folytatást illeti, jövő szombatig nem kell számottevő változásra számítani, marad a csendes, őszi idő.