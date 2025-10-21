Mezőgazdasági aszály és ritkább jégesők – mit hozott a nyár?

Nyugat-Európában a nyár közepén tartósan 40 °C feletti hőmérsékletek uralkodtak. Hazánkban a nyári növényeket is rendkívül megviselte a júniusi és a július eleji csapadékhiány, így már nyár első felében mezőgazdasági aszály alakult ki. Június végéig alig érkezett csapadék, így az aszály egyre nagyobb mértéket öltött, mely július első hetének végéig kitartott.

Az idén az előző évekhez képest országszerte kevesebb jégveszélyes zivatar volt

Fotó: Makovics Kornél

Az idén az előző évekhez képest országszerte kevesebb jégveszélyes zivatar volt, így jóval kevesebb ideig volt szükség az Országos Jégesőmérséklő Rendszer talajgenerátorainak üzemeltetésére.

2025-ben – az április 15. és szeptember 30. közötti védekezési szezonban – országosan 64 napon kellett bekapcsolni a talajgenerátorokat. Egy generátor átlagosan 107 órát működött az 5 hónap alatt, tehát a tavalyinál 44 százalékkal kevesebb ideig üzemelt a rendszer. Ez a rendszer működésének 8 éve alatt a legalacsonyabb érték.

Országos szinten a védekezési szezonban összesen 14 524 hektárra, míg a vármegyében 470 hektárra került bejelentésre jégkár. Az idei szezonban vármegyénk 37 generátora összesen 24 napon működött. Egy generátor átlagosan 90 órát üzemelt, ami az országos átlagnál alacsonyabb érték. A jégesőn kívül 6529 hektáron történt viharkár, és 948 hektáron felhőszakadás kár az országban. A vármegyében viharkárt 212 hektár, felhőszakadás kárt pedig 10 hektár terület szenvedett.