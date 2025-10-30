október 30., csütörtök

Milyen idő lesz holnap Szekszárdon? – Október utolsó napjának időjárás-előrejelzése

Címkék#páratartalom#szél#hőmérséklet#időjárás

Október utolsó hónapjának reggele enyhén felhős idővel indul, a hőmérséklet 11 Celsius fok körül alakul. Íme, milyen idő lesz pénteken és szombaton Szekszárdon és környékén.

Brunner Mónika

Szekszárdon péntek délelőtt a levegő páratartalma közepes, a mérsékelt déli szél 18 kilométer sebességű óránként. 

Temető körkép_Mk_0014 milyen idő lesz holnap
Magyarország időjárása. Hogy milyen idő lesz október utolsó péntekén, az meghatározhatja a hétvégi megemlékezések hangulatát is. Fotó: Makovics Kornél

Milyen idő lesz? 

Egy milliméternyi intenzív, rövid ideig tartó, folyékony halmazállapotú csapadék várható, ám a napsütéses órák is beköszöntenek. Péntek délután, a napi időjárás folyamán a felhőzet váltakozik, délután közepesen felhős, majd kissé felhős lesz, és időnként kisüt a nap. A maximum hőmérséklet eléri a kellemes 20-22 Celsius fokot, a széllökések egyre enyhül. Az esti órákban a hőmérséklet fokozatosan csökken, estére 13 Celsius fok körül alakul.

Szombaton, Mindenszentek napján hasonló időre számíthatunk, 20-21 Celsius fok körüli maximum hőmérséklettel, mérsékelt széllel és fátyolfelhővel. Csapadék ekkora már nem valószínű. Összességében kellemes, enyhén felhős, október végi időre számíthatunk Szekszárdon és Tolna vármegyében. Érdemes rétegesen öltözködni. Jelenleg nincs érvényben riasztás. 

A Hungaromet időjárás-előrejelzése itt található. 

 

