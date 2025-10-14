október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnapi időjárás

1 órája

Hűvös hajnal, napsütéses délután – milyen idő vár Szekszárdon kedden?

Címkék#felhőzet#szél#Szekszárd#időjárás

Szekszárdon kedden hajnalban akár 4–6 °C is lehet, de délutánra 15–17 °C köré melegszik az idő. A holnapi időjárás többórás napsütést, kevés felhőt és csapadékmentes viszonyokat ígér, enyhe északias széllel.

Teol.hu

Kedden hajnalban igazi őszi, hűvös reggelre ébredhetünk Szekszárdon: a legalacsonyabb hőmérséklet 4–6 °C körül alakulhat. Az ég kezdetben változóan felhős lehet, de a felhőzet fokozatosan ritkulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, északias irányból. Csapadékra nem számítunk, így szárazan indul a nap.

Amusing,Funny,Laughing,Girls,Are,Running,Along,The,Road,With
Fotó: Maryna_Auramchuk

Délután a holnapi időjárás már melegebb, fényesebb arcát mutatja: 15–17 °C közé emelkedik a hőmérséklet. A napsütés dominál, néhány fátyolfelhő megjelenése sem zavar be túlságosan. A szél mérsékelt marad, észak–északi komponenssel – nem lesz kellemetlen, inkább frissítő hatású. Csapadék továbbra sem várható, ideális lesz a levegő a kiránduláshoz vagy sétához.

Estefelé a levegő ismét hűvösre fordul: 8–10 °C körüli hőmérséklet várható. A felhőzet nagyobbrészt tisztul, változó felhők lehetnek az égen. A légmozgás fokozatosan mérséklődik, így nyugodt, száraz estének nézünk elébe. A holnapi időjárás estére is csapadékmentes marad.

Szerdán reggel ismét hűvös, párásabb kezdet várható, délután pedig napos, száraz időre számíthatunk, 14–16 °C közötti maximumokkal.
A holnapi időjárás Szekszárdon hűvös reggel után napos és kellemes délutánt hoz – ideális alkalom lesz szabadtéri programra, eső nélkül.

Riasztás jelenleg nincs érvényben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu