Hűvös hajnal, napsütéses délután – milyen idő vár Szekszárdon kedden?

Kedden hajnalban igazi őszi, hűvös reggelre ébredhetünk Szekszárdon: a legalacsonyabb hőmérséklet 4–6 °C körül alakulhat. Az ég kezdetben változóan felhős lehet, de a felhőzet fokozatosan ritkulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, északias irányból. Csapadékra nem számítunk, így szárazan indul a nap.

Fotó: Maryna_Auramchuk

Délután a holnapi időjárás már melegebb, fényesebb arcát mutatja: 15–17 °C közé emelkedik a hőmérséklet. A napsütés dominál, néhány fátyolfelhő megjelenése sem zavar be túlságosan. A szél mérsékelt marad, észak–északi komponenssel – nem lesz kellemetlen, inkább frissítő hatású. Csapadék továbbra sem várható, ideális lesz a levegő a kiránduláshoz vagy sétához.

Estefelé a levegő ismét hűvösre fordul: 8–10 °C körüli hőmérséklet várható. A felhőzet nagyobbrészt tisztul, változó felhők lehetnek az égen. A légmozgás fokozatosan mérséklődik, így nyugodt, száraz estének nézünk elébe. A holnapi időjárás estére is csapadékmentes marad.

Szerdán reggel ismét hűvös, párásabb kezdet várható, délután pedig napos, száraz időre számíthatunk, 14–16 °C közötti maximumokkal.

A holnapi időjárás Szekszárdon hűvös reggel után napos és kellemes délutánt hoz – ideális alkalom lesz szabadtéri programra, eső nélkül.

Riasztás jelenleg nincs érvényben.