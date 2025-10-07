Milyen idő lesz holnap Tolna vármegyében? Előrejelzés, hőmérséklet, napsütés

A szerdai napon gomolyfelhők képződnek, de mindezek mellett többórás ragyogó napsütéssel indul a nap. Csapadék nem várható, az idő kellemesen őszies lesz. Nézzük a részletes adatokat, milyen idő lesz holnap?

Milyen idő lesz holnap? Aki az őszi napsütést szereti, a választ is kedvelni fogja

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Milyen idő lesz holnap térségünkben? Ezek a részletek

Tolna vármegye megye egész részén egyre több napsütésre számíthatunk.

Szél, hőmérséklet, riasztás:

Reggel (08:00): 8°C, derült, csapadék: 0%

Dél (12:00): 15°C, napos, csapadék: 0%

Este (18:00): 18°C, enyhén felhős, csapadék: 0%

Szél: 11–19 km/h

UV-index: Gyenge

Légnyomás: 1019

Riasztások: nincs érvényben riasztás Tolna megyében.

Összességében kellemes, őszies idő várható Tolna vármegyében. A napos időszakok lesznek túlsúlyban, csapadékra egyáltalán nem lehet számítani. A következő napokban tovább erősödik a nappali felmelegedés, és péntekre 20 Celsius fokra is emelkedhet a hőmérséklet.

Kitekintés holnaputánra:

Csütörtökön a nappali hőmérséklet 17°C körül alakul.