46 perce
Milyen idő lesz holnap Tolna vármegyében? Előrejelzés, hőmérséklet, napsütés
Szerdán Tolna vármegyében csökken a felhőzet és napsütéses idő várható. Hajnalra a szélcsendes tájakon foltokban köd képződhet, az északi szelet élénk lökések kísérhetik. Jöjjenek a részletek, milyen idő lesz holnap?
A szerdai napon gomolyfelhők képződnek, de mindezek mellett többórás ragyogó napsütéssel indul a nap. Csapadék nem várható, az idő kellemesen őszies lesz. Nézzük a részletes adatokat, milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap térségünkben? Ezek a részletek
Tolna vármegye megye egész részén egyre több napsütésre számíthatunk.
Szél, hőmérséklet, riasztás:
Reggel (08:00): 8°C, derült, csapadék: 0%
Dél (12:00): 15°C, napos, csapadék: 0%
Este (18:00): 18°C, enyhén felhős, csapadék: 0%
Szél: 11–19 km/h
UV-index: Gyenge
Légnyomás: 1019
Riasztások: nincs érvényben riasztás Tolna megyében.
Összességében kellemes, őszies idő várható Tolna vármegyében. A napos időszakok lesznek túlsúlyban, csapadékra egyáltalán nem lehet számítani. A következő napokban tovább erősödik a nappali felmelegedés, és péntekre 20 Celsius fokra is emelkedhet a hőmérséklet.
Kitekintés holnaputánra:
Csütörtökön a nappali hőmérséklet 17°C körül alakul.