Mai évfordulók
46 perce

Milyen idő lesz holnap Tolna vármegyében? Előrejelzés, hőmérséklet, napsütés

Címkék#Tolna vármegyében#csapadék#hőmérséklet#időjárás

Szerdán Tolna vármegyében csökken a felhőzet és napsütéses idő várható. Hajnalra a szélcsendes tájakon foltokban köd képződhet, az északi szelet élénk lökések kísérhetik. Jöjjenek a részletek, milyen idő lesz holnap?

Brunner Mónika

A szerdai napon gomolyfelhők képződnek, de mindezek mellett többórás ragyogó napsütéssel indul a nap. Csapadék nem várható, az idő kellemesen őszies lesz. Nézzük a részletes adatokat, milyen idő lesz holnap? 

milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? Aki az őszi napsütést szereti, a választ is kedvelni fogja
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Milyen idő lesz holnap térségünkben? Ezek a részletek

Tolna vármegye megye egész részén egyre több napsütésre számíthatunk. 

Szél, hőmérséklet, riasztás:

Reggel (08:00): 8°C, derült, csapadék: 0%

Dél (12:00): 15°C, napos, csapadék: 0%

Este (18:00): 18°C, enyhén felhős, csapadék: 0%

Szél: 11–19 km/h 

UV-index: Gyenge 

Légnyomás: 1019 

Riasztások: nincs érvényben riasztás Tolna megyében.

Összességében kellemes, őszies idő várható Tolna vármegyében. A napos időszakok lesznek túlsúlyban, csapadékra egyáltalán nem lehet számítani. A következő napokban tovább erősödik a nappali felmelegedés, és péntekre 20 Celsius fokra is emelkedhet a hőmérséklet. 

Kitekintés holnaputánra:

Csütörtökön a nappali hőmérséklet 17°C körül alakul.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
