2 órája

Pénteken végre több lesz a napsütés

Címkék#időjárás#ősz#napsütés

Az elmúlt napokban késő őszi arcát mutatta az időjárás. De vajon milyen idő lesz péntektől?

Teol.hu

Pénteken a nap első felében észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A déli, délnyugati tájakon még többórás napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap erősen felhős vagy borult maradhat az ég – írja a Met.hu. De vajon milyen idő lesz Tolna vármegyében?

Fotó: Makovics Kornél/archív

Milyen idő lesz pénteken? Lássuk a részletek

Tolna vármegye megye egész részén egyre több napsütésre számíthatunk. 

Reggel (08:00): 10 °C, többnyire napos, csapadék – 0 %.

Dél (12:00): 17 °C, időszakosan felhős, de napos periódusok is várhatók, csapadék – 0 %.

Este (18:00): 17 °C, többnyire felhős, csapadék – 0 %.

Szél: 10–20 km/h körüli sebesség, időnként mérsékeltebb lökésekkel
UV-index: gyenge – napsütés esetén is alacsony UV-terhelés várható
Légnyomás: ~ 1019 hPa (viszonylag stabil)
Riasztások: nincs érvényben riasztás Tolna megyében

Összességében holnap kellemes, enyhén felhős, őszi nap várható Tolna vármegyében, elsősorban kellemes hőmérsékletekkel és alapvetően száraz idővel. A frontérzékenyek kisebb javulást érezhetnek, mivel az időjárási tényezők nem lesznek kedvezőtlenek. Nagyobb hatással járó időjárási stressz nem várható.

Kitekintés holnaputánra:
Napközben nagyobb területen erősen felhős idő várható, emellett inkább csak kevés napsütésre készülhetünk. A hőmérséklet 20 fok körül alakulhat.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
