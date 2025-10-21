Fordulat az időjárásban – Mutatjuk, mi jön

Kedden éjjel is nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de már lehetnek nagyobb szakadozások a felhőzetben. A legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Szerdán már csak néhol fordulhat elő eső, záporeső, írja a HungaroMet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 16 és 21 fok között várható, azonban az Északi-középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. És hogy milyen idő lesz Tolna vármegyében? Sokat süt majd a nap, és húsz fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála.

A képen is jól látszik, milyen idő lesz

Fotó: Shutterstock

A déli, délkeleti szelet napközben többfelé élénk, szerdán északnyugaton, nyugaton olykor erős lökések is kísérik. Északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.

Csütörtökön a reggeli ködfoltok feloszlását követően többnyire felhős lesz az ég, délután főleg északon valószínű eső, zápor. A délnyugati szél sok helyen megerősödik. A nappali felmelegedés 17 és 22 fok közé emeli a hőmérsékletet.