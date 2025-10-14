október 14., kedd

3 órája

Milyen idő lesz szerdán Tolnában? Aki szereti a meglepetést, csalódni fog!

Szerdán igazi őszi harmónia vár ránk a vármegye településein: hűvös reggel, napsütéses dél és csendes este. A levegő friss, a fények aranybarnán csillannak. Tökéletes nap ez egy sétára vagy egy kávéra a város szívében.

Fotós:Mártonfai Dénes

Reggel: 9–11 °C körül alakul a hőmérséklet.
Napközben: a legmelegebb órákban 16–18 °C várható.
Este: fokozatosan hűl a levegő, éjszaka 8–10 °C köré süllyedhet.

Szél: Mérsékelt, időnként élénk északnyugati szél várható.
Csapadék: Nem valószínű.
Légnyomás: Stabil, 1018 hPa körül.

Szerdán tehát kellemes, enyhe őszi nap ígérkezik: naposabb idővel, kevés felhővel és csapadék nélkül. Érdemes kihasználni a napsütést a szabadban!

 

