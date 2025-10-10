Milyen idő lesz szombaton Tolna vármegyében? Lássuk a részleteket

Tolna vármegye területén is folyamatos felhő-napsütés váltakozására számíthatunk, elszórtan esetleges gyenge záporral, főként északkeleten.

Reggel: kb. 9 °C, helyenként felhős, csapadék esélye: kb. 5 %

Dél: kb. 16-17 °C, több órás napsütés is lehet, csapadék esélye: kb. 5-10 %

Este: kb. 18-19 °C, túlnyomóan felhős, csapadék esélye: kb. 5 %

Szél: élénk, helyenként erős északnyugati – délelőtt lehetnek tartósabb lökések

UV-index: mérsékelt

Légnyomás: stabil körülbelül 1017–1020 hPa körül

Riasztások: jelenleg nincs érvényben jelentős figyelmeztetés Tolna megyére

Összességében szombaton mérsékelten változékony idő várható Tolna vármegyében: alapvetően felhős idő, de időnként kiderülhet az ég, és nagyobb csapadék nem nagyon valószínű.