Milyen idő lesz szombaton Tolna vármegyében? Lássuk a részleteket

Címkék#előrejelzés#csapadék#időjárás

Szombaton észak felől ismét megnövekedhet a felhőzet, így a nap során gyakran lehet borongósabb idő. Ugyanakkor több órára kisüthet a nap, főként a déli, délnyugati tájakon – de északkeleten kisebb eső, zápor sem kizárt.

Bencze Péter

Tolna vármegye területén is folyamatos felhő-napsütés váltakozására számíthatunk, elszórtan esetleges gyenge záporral, főként északkeleten.

Reggel: kb. 9 °C, helyenként felhős, csapadék esélye: kb. 5 %
Dél: kb. 16-17 °C, több órás napsütés is lehet, csapadék esélye: kb. 5-10 %
Este: kb. 18-19 °C, túlnyomóan felhős, csapadék esélye: kb. 5 %

Szél: élénk, helyenként erős északnyugati – délelőtt lehetnek tartósabb lökések
UV-index: mérsékelt
Légnyomás: stabil körülbelül 1017–1020 hPa körül
Riasztások: jelenleg nincs érvényben jelentős figyelmeztetés Tolna megyére

Összességében szombaton mérsékelten változékony idő várható Tolna vármegyében: alapvetően felhős idő, de időnként kiderülhet az ég, és nagyobb csapadék nem nagyon valószínű.

 

