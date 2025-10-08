Ne tévesszen meg a borús ég – kellemes idő vár ránk holnap

Gyakran lesz erősen felhős az ég csütörtökön, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum. Csapadék nem várható, az idő kellemesen őszies lesz. Nézzük, milyen idő lesz holnap?

Joggal tesszük fel a kérdést minden nap: Milyen idő lesz?

Fotó: Makovics Kornél

Milyen idő lesz holnap térségünkben? Ezek a részletek

Tolna vármegye megye egész részén egyre több napsütésre számíthatunk.

Szél, hőmérséklet, riasztás:

Reggel (08:00): 6°C, derült, csapadék: 0%

Dél (12:00): 15°C, napos, csapadék: 0%

Este (18:00): 18°C, enyhén felhős, csapadék: 0%

Szél: 11–19 km/h

UV-index: Gyenge

Légnyomás: 1019

Riasztások: nincs érvényben riasztás Tolna megyében.

Összességében kellemes, őszies idő várható Tolna vármegyében. Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Kitekintés holnaputánra:

Pénteken a nappali hőmérséklet 20°C körül alakul.