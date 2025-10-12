október 12., vasárnap

Milyen idő lesz Tolnában? Nem kell várni holnapig, hogy kiderüljön!

Hétfőn egy hidegfront érkezik térségünkbe, így a megszokotthoz képest kissé borongósabb nap várható.

Fotó: pixabay (illusztráció)

Reggel: kb. 8-10 °C
Hajnalban hűvös, enyhén párás időre számíthatunk, helyenként rétegfelhőzet lehet az égen. 

Délelőtt–Délután: 15-20 °C körül
A nap második felében a felhők időnként takarhatják a napot, de zápor csak elszórtan fordulhat elő, főként a front átvonulása miatt. A naposabb percekben a hőmérséklet elérheti a 18–19 °C-ot. 

Este: kb. 12-14 °C
Estére tovább növekedhet a felhőzet, és visszahűlésre számíthatunk. Az éjszaka folyamán 9–12 °C köré hűlhet a levegő. 

Szél:
Az északi–északnyugati szél a nap folyamán élénk lehet, lökések előfordulhatnak. Este enyhülhet a légmozgás.

Légnyomás:
A front közeledtével kis mértékben változhat — stabil helyett kissé csökkenő tendenciára van kilátás.

Figyelmeztetések:
Jelenleg nincs érvényben komoly figyelmeztetés Tolna megyére, de a front átvonulása miatt a nap közepén előfordulhatnak záporok.

Összességében hétfő napközben mérsékelten meleg és kissé felhős idő várható, inkább átmeneti esőkkel, de napsütés is előfordulhat. Estére lehűl, lehetőség szerint rétegesen öltözzön mindenki!

 

