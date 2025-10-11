október 11., szombat

Milyen idő lesz vasárnap Szekszárdon? Mutatjuk!

Címkék#Szekszárd#hőmérséklet#időjárás

Teol.hu

Vasárnap változékony, de kellemes nap várható. Reggel 9–11 °C lesz, viszonylag hűvös. Az ég nagy része felhős lesz. A legmelegebb időszakban, napközben a hőmérséklet elérheti a 15–17 °C-ot. Kisebb felhők kísérhetik az eget, de akár több órára is kisüthet a nap, különösen déli-délnyugati irányban. Az est folyamán maradhat a felhős ég, de fokozatosan derültebbé válhat az égbolt. 18–19 °C körüli értékek lehetnek. Éjszaka lehűlés várható, hőmérséklet 10–13 °C körül alakul.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Szél: A nappali órákban mérsékelt északnyugati szél léphet fel, időnként élénk lökésekkel. Este a légmozgás mérséklődik.

Légnyomás: Stabil, 1017–1020 hPa körüli érték várható, nem jelez változékony légköri helyzetet.

Figyelmeztetések:
Jelenleg nem érvényes nagyobb figyelmeztetés Tolna megyére.

Vasárnap tehát változékony idő várható: alapvetően felhős égbolt, de alkalomadtán kiderülhet, és több órára kisüt a nap. Eső vagy zápor jelentős valószínűséggel nem valószínű. A dél körüli órákban a legmelegebb, akkor érdemes szabadban tartózkodni. Este lassan derül az idő, majd az éjszaka hozhat kellemes lehűlést.

 

 

