Milyen idő várható pénteken Szekszárdon? Már meg sem lepődünk!

Pénteken alapvetően enyhébb, mérsékelten felhős idő ígérkezik Szekszárdon. A meteorológiai szolgálatok adatai szerint a napi maximum hőmérséklet körülbelül 16 °C, míg a minimum 7 °C körül alakulhat.

Fotó: (illusztráció) MW

Reggel: 5–8 °C között, kissé hűvös kezdés, ködfoltok is előfordulhatnak.

Napközben: a felhőzet szakadozott lehet, némi napsütéssel, de 14–16 °C körüli maximum várható.

Este–éjszaka: fokozatos lehűlés, az éjszakai órákban 6–9 °C köré süllyed a hőmérséklet.

Szél: Mérsékelt légmozgás várható, de lökések nem kizártak, különösen a déli-délnyugati szektorban.

Csapadék: Nem számítunk jelentős esőre pénteken.

Péntek tehát az az idő lesz, amikor érdemes kihasználni a koraőszi napsugarakat – réteges öltözködéssel simán komfortosan tölthetjük a napot, különösen a déli órákban.