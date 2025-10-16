október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

51 perce

Milyen idő várható pénteken Szekszárdon? Már meg sem lepődünk!

Címkék#ködfolt#napsugár#hőmérséklet

Teol.hu

Pénteken alapvetően enyhébb, mérsékelten felhős idő ígérkezik Szekszárdon. A meteorológiai szolgálatok adatai szerint a napi maximum hőmérséklet körülbelül 16 °C, míg a minimum 7 °C körül alakulhat. 

Fotó: (illusztráció) MW

Reggel: 5–8 °C között, kissé hűvös kezdés, ködfoltok is előfordulhatnak.
Napközben: a felhőzet szakadozott lehet, némi napsütéssel, de 14–16 °C körüli maximum várható.
Este–éjszaka: fokozatos lehűlés, az éjszakai órákban 6–9 °C köré süllyed a hőmérséklet.

Szél: Mérsékelt légmozgás várható, de lökések nem kizártak, különösen a déli-délnyugati szektorban.
Csapadék: Nem számítunk jelentős esőre pénteken.

Péntek tehát az az idő lesz, amikor érdemes kihasználni a koraőszi napsugarakat – réteges öltözködéssel simán komfortosan tölthetjük a napot, különösen a déli órákban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu