Szeles nemzeti ünnep jön? Így alakul az időjárás október 23-án
A nap várhatóan derűsebben indul, de délután többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet. A Dunántúlon inkább marad a derült-napos idő, míg keletebbre már előfordulhatnak kisebb záporok. Az ország egyes részein délutántól akár enyhe záporok is kialakulhatnak. Mutatjuk, Tolna vármegyére mit ígér az időjárás előrejelzés.
Nálunk viszonylag derült idő várható, napközben időnként felhősödés előfordulhat. Délután helyenként csak időszakosan lesz több felhő az égen, de a csapadék valószínűsége alacsony.
Hőmérséklet: Reggel 11–13 Celsius fok körül, délelőtt 14–17 fok, délután 22–23 fok körül alakul, este visszaesik 17–18 fok környékére.
Szél: Mérsékelt, változó irányú szél várható; élénk széllökések nem jellemzőek.
Csapadék: A várakozások szerint Tolna megyében nem számíthatunk jelentős esőre – csapadék valószínűsége alacsony.
Pénteken tovább enyhül az idő, napsütéses periódusokkal, estefelé kis eső sem kizárt.