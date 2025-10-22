október 22., szerda

Szeles nemzeti ünnep jön? Így alakul az időjárás október 23-án

Teol.hu

A nap várhatóan derűsebben indul, de délután többfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet. A Dunántúlon inkább marad a derült-napos idő, míg keletebbre már előfordulhatnak kisebb záporok. Az ország egyes részein délutántól akár enyhe záporok is kialakulhatnak. Mutatjuk, Tolna vármegyére mit ígér az időjárás előrejelzés. 

Fotó: New Africa / Forrás:  Shutterstock

Nálunk viszonylag derült idő várható, napközben időnként felhősödés előfordulhat. Délután helyenként csak időszakosan lesz több felhő az égen, de a csapadék valószínűsége alacsony.

Hőmérséklet: Reggel 11–13 Celsius fok körül, délelőtt 14–17 fok, délután 22–23 fok körül alakul, este visszaesik 17–18 fok környékére.

Szél: Mérsékelt, változó irányú szél várható; élénk széllökések nem jellemzőek.

Csapadék: A várakozások szerint Tolna megyében nem számíthatunk jelentős esőre – csapadék valószínűsége alacsony.

Pénteken tovább enyhül az idő, napsütéses periódusokkal, estefelé kis eső sem kizárt.

 

