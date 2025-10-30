Újabb szuperhold – ekkor kell majd az eget kémlelni!

Novemberben ismét különleges égi jelenségben gyönyörködhetünk: a hónap teliholdja ezúttal szuperholdként ragyogja be az éjszakai égboltot. Szuperholdnak azt a pillanatot nevezzük, amikor a Hold a Földhöz legközelebbi pontján, az úgynevezett perigeumban tartózkodik, így az átlagosnál nagyobbnak és fényesebbnek látszik.

Érdemes lesz november 5-én az égre nézni, de nem ez lesz idén az utolsó szuperhold

Fotó: Makovics Kornél

Szuperhold – közelebb, nagyobb, fényesebb

November 5-én a Hold mindössze 356 980 kilométerre lesz bolygónktól – ez körülbelül 7,9 százalékkal nagyobb és 16 százalékkal fényesebb látványt eredményez, mint egy átlagos telihold esetében, a Live Science adatai szerint.

A hold, magyar idő szerint 14:21-kor éri el teljességét, de már az azt megelőző és követő éjszakákon is látványosan fénylik majd.

Bár szabad szemmel is páratlan látvány, érdemes távcsövet vagy binokulárt is használni: így a holdkráterek, hegyláncok és fény–árnyék hatások is részletesebben tanulmányozhatók.