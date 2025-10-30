október 30., csütörtök

Látványos égi jelenség

37 perce

Újabb szuperhold – ekkor kell majd az eget kémlelni!

Címkék#szuperhold#hódhold#égi jelenség

November elején érdemes lesz résen lenni, hiszen az idei évben még kétszer láthatunk szuperholdat.

Keresztes Klaudia

Novemberben ismét különleges égi jelenségben gyönyörködhetünk: a hónap teliholdja ezúttal szuperholdként ragyogja be az éjszakai égboltot. Szuperholdnak azt a pillanatot nevezzük, amikor a Hold a Földhöz legközelebbi pontján, az úgynevezett perigeumban tartózkodik, így az átlagosnál nagyobbnak és fényesebbnek látszik.

szuperhold lesz november elején
Érdemes lesz november 5-én az égre nézni, de nem ez lesz idén az utolsó szuperhold
Fotó: Makovics Kornél

Szuperhold – közelebb, nagyobb, fényesebb

November 5-én a Hold mindössze 356 980 kilométerre lesz bolygónktól – ez körülbelül 7,9 százalékkal nagyobb és 16 százalékkal fényesebb látványt eredményez, mint egy átlagos telihold esetében, a Live Science adatai szerint. 

A hold, magyar idő szerint 14:21-kor éri el teljességét, de már az azt megelőző és követő éjszakákon is látványosan fénylik majd. 

Bár szabad szemmel is páratlan látvány, érdemes távcsövet vagy binokulárt is használni: így a holdkráterek, hegyláncok és fény–árnyék hatások is részletesebben tanulmányozhatók. 

A „hódhold” neve az őslakosoktól ered

A novemberi teliholdat Észak-Amerikában „Beaver Moon”, vagyis hódhold néven ismerik. Az elnevezés az őslakos hagyományokra vezethető vissza: ilyenkor a hódok megkezdik a téli felkészülést, gátakat építenek és tartalékokat gyűjtenek. A vadászok számára ez az időszak a csapdák felállítását jelentette, mivel a hódok bundája ekkor volt a legértékesebb.

A szuperhold ritka, de nem egyszeri jelenség

Bár a Hold évente többször is eléri a Földhöz legközelebbi pontját, szuperholdról csak akkor beszélhetünk, ha ez telihold idején történik. A mostani hódhold a második a 2025-ös év három egymást követő szuperholdja közül: az Aratási Szuperhold (október 7–8.) után és a decemberi utolsó szuperhold előtt.

Fotó: BBC sky at night magazine

Ilyenkor a holdkorong szabad szemmel is feltűnően nagyobb és fényesebb, ami nemcsak a csillagászokat, hanem az amatőr megfigyelőket is az égbolt felé csalogatja.

Tudományos érdekesség, miközben élmény a látványa

A szuperholdat kémlelni nemcsak esztétikai élményt jelent, hanem tudományos szempontból is értékes megfigyelési lehetőség. A kutatók ilyenkor részletesebben tanulmányozhatják a Hold és a Föld gravitációs kölcsönhatásait, valamint a Hold felszínének apró változásait is.

Bár a különbségek műszerek nélkül nem mindig feltűnőek, a szuperhold mégis különleges: a Hold szinte kézzel fogható közelségbe kerül és ezüstös fényével bevilágítja az őszi éjszakát.

 

