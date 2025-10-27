október 27., hétfő

Szabina névnap

+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Tartsd szárazon a hajad, a kedd reggeli esőzések elkerülhetetlenek!

Címkék#hőmérséklet#esernyő#időjárás

Teol.hu

Kedden reggel borongós időre ébredhetünk, esővel és szeles idővel. A nap folyamán a csapadék fokozatosan csökken, de a szél továbbra is erős marad. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, így érdemes esernyőt vinni magunkkal reggel.

Fotó: Bargais/sonline.hu

Szél: Északnyugati, erős, helyenként viharos lökésekkel.

Hőmérséklet: Reggel 8–10°C, délután 10–16°C között.

Előrejelzés a következő napokra:

Szerda: Reggel párásság, ködfoltok, majd fátyolfelhős, napos idő, csapadék nélkül.

Csütörtök: Továbbra is borongós idő, esővel és szeles idővel.

A hét hátralévő részében változékony időjárásra lehet számítani, esőkkel és szeles idővel. Érdemes figyelemmel kísérni az előrejelzéseket, hogy felkészülten indulhassunk a napra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu