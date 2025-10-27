Tartsd szárazon a hajad, a kedd reggeli esőzések elkerülhetetlenek!

Kedden reggel borongós időre ébredhetünk, esővel és szeles idővel. A nap folyamán a csapadék fokozatosan csökken, de a szél továbbra is erős marad. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, így érdemes esernyőt vinni magunkkal reggel.

Fotó: Bargais/sonline.hu

Szél: Északnyugati, erős, helyenként viharos lökésekkel.

Hőmérséklet: Reggel 8–10°C, délután 10–16°C között.

Előrejelzés a következő napokra:

Szerda: Reggel párásság, ködfoltok, majd fátyolfelhős, napos idő, csapadék nélkül.

Csütörtök: Továbbra is borongós idő, esővel és szeles idővel.

A hét hátralévő részében változékony időjárásra lehet számítani, esőkkel és szeles idővel. Érdemes figyelemmel kísérni az előrejelzéseket, hogy felkészülten indulhassunk a napra.