Tartsd szárazon a hajad, a kedd reggeli esőzések elkerülhetetlenek!
Kedden reggel borongós időre ébredhetünk, esővel és szeles idővel. A nap folyamán a csapadék fokozatosan csökken, de a szél továbbra is erős marad. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, így érdemes esernyőt vinni magunkkal reggel.
Szél: Északnyugati, erős, helyenként viharos lökésekkel.
Hőmérséklet: Reggel 8–10°C, délután 10–16°C között.
Előrejelzés a következő napokra:
Szerda: Reggel párásság, ködfoltok, majd fátyolfelhős, napos idő, csapadék nélkül.
Csütörtök: Továbbra is borongós idő, esővel és szeles idővel.
A hét hátralévő részében változékony időjárásra lehet számítani, esőkkel és szeles idővel. Érdemes figyelemmel kísérni az előrejelzéseket, hogy felkészülten indulhassunk a napra.