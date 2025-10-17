Itt a friss előrejelzés: januárban tombol majd a tél, hó és fagyos hideg lesz

Ha helytállónak bizonyulnak a Copernicus (az Európai Unió űrprogramjának Földmegfigyelési komponense) időjárás előrejelzései, akkor az idei télen nagy hidegek és sok csapadék várható. Januárban tombol a tél, hó is lesz.

Itt a friss előrejelzés: tombol a tél januárban és februárban, vastag hótakaró, havazás és fagyos napok várhatók

Forrás: MW-archívum

December enyhe lesz, de januárban tombol a tél

Nézzük sorba, mit jelez előre a nagy hírű előrejelző rendszer: a Copernicus program előrejelzése szerint az idei tél hideg és csapadékos lesz. Decemberben eső, havas eső és visszamelegedések várhatók Közép-Európában. Így nem valószínű, hogy fehér lesz a karácsony. A következő hónap ezt majd bepótolja: januárban erős hideghullámok és intenzív havazás lesz az előrejelzések alapján. Február a leghidegebb hónap lehet: hazánkban akár -25°C is lehet, a Kárpát-medencében vastag hótakaró várható.

Hidegbetörések, havazások, vastag hótakaró, ez lesz januártól

A várható hidegbetörések és havazások miatt megnőhet a fűtési igény, a hótakaró ugyanakkor pozitív hatással lehet a vetések védelmére. Itt a havi bontás.

Decemberben Közép-Európa átmeneti zónává válik: gyakori eső, havas eső és rossz látási viszonyok váltakoznak majd gyors visszamelegedésekkel. Januárban kontinentális hideg légtömegek törhetnek be Európa belsejébe. Közép-Európában erős hideghullámok és nagy térbeli kontrasztok alakulhatnak ki, míg a magashegységekben folytatódik az intenzív havazás.

Február lehet az idei tél leghidegebb hónapja. A Kárpát-medencében vastag hótakaró alakulhat ki. A térségben évek óta nem látott havazásokra és viharokra számíthatunk, míg Délkelet-Európában szélviharok és havas eső lesz jellemző.