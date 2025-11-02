Ilyen meleg novemberben? Hivatalosan is megbolondult az időjárás!

Évtizedek óta azt hisszük, hogy halottak napja a fagy, a kicsit már melegebb kabát, a csípős hideg és hűvös szél visszavonhatatlan beköszönte. Idén viszont, bár örülünk a meleg napsütésnek és csodás őszi hangulatnak, ha jobban belegondolunk, valami nincs rendben. November 2., vasárnap hajnalban Tolna vármegye sok pontján 17 fokot mutattak a hőmérők, napközben pedig Szekszárdon már a 20 fokot is elérte, így tavaszi pólóban is simán lehetett sétálni, vagy kint ülni a teraszon.

Fotó: Kiss Albert

Bár kissé furcsa, de nem példa nélküli a novemberi meleg: az OMSZ adatbázisa szerint 2018. november elején országos melegrekord dőlt (Körösszakálon 25,8 °C), és az elmúlt években is előfordultak 24 °C körüli novemberi nappalok (például 2021. november 4.). Azaz a „késő őszi” határvonal egyre kuszább.

Ha visszatekintünk az éghajlati átlagokra, halottak napjához közel általában 9–11 °C körüli nappali és 2–5 °C körüli hajnalok a jellemzők, helyenként időnként fagyokkal — csak éppen az elmúlt évtizedek melegedő trendje miatt egyre gyakrabban ugrik meg a hőmérő higanyszála.