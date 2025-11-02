november 1., szombat

Marianna névnap

14°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

54 perce

Irány a szabadba – használja ki a gyerekekkel az őszi szünet utolsó napját!

Címkék#csapadék#hőmérséklet#szünet#felhő

Érdemes szabadtéri programot tervezni az őszi szünet utolsó napjára. Mutatjuk, milyen idő lesz Szekszárdon és környékén holnap.

Teol.hu

Szekszárd környékén holnap délelőtt ragyogóan süt majd a nap, ugyanakkor kezdetben párás lehet a levegő. A minimum-hőmérséklet hajnalban 10 Celsius-fok körül alakul, aztán gyorsan emelkedik 14-18 Celsius-fok fölé. A felhőzet ritka, jellemzően csak pár felhő úszik majd az égen, csapadékra nem számítunk, a szél csak enyhén fújhat.

Milyen idő lesz holnap Szekszárdon?
Kellemes őszi időt tartogat az őszi szünet utolsó napja
Forrás:  Shutterstock

Milyen idő lesz Szekszárdon a folytatásban?

Délután az idő továbbra is napos marad, a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 22-23 Celsius-fokot, így rendkívül kellemes kora őszi időre számíthatunk. A szél továbbra is gyenge marad, és eső vagy zápor nincs kilátásban.

Este fokozatosan csökken a hőmérséklet, éjszakára  14-15 Celsius-fokig is lehűlhet. A felhőzet kissé növekszik, de továbbra sem várható csapadék.

A következő napra átmeneti felhősödés jöhet, ám jelentős változás nem várható.

Összességében kellemes, kora őszi időre számíthatunk Szekszárdon.

Jelenleg nincs érvényben riasztás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu