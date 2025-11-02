Irány a szabadba – használja ki a gyerekekkel az őszi szünet utolsó napját!

Szekszárd környékén holnap délelőtt ragyogóan süt majd a nap, ugyanakkor kezdetben párás lehet a levegő. A minimum-hőmérséklet hajnalban 10 Celsius-fok körül alakul, aztán gyorsan emelkedik 14-18 Celsius-fok fölé. A felhőzet ritka, jellemzően csak pár felhő úszik majd az égen, csapadékra nem számítunk, a szél csak enyhén fújhat.

Kellemes őszi időt tartogat az őszi szünet utolsó napja

Forrás: Shutterstock

Milyen idő lesz Szekszárdon a folytatásban?

Délután az idő továbbra is napos marad, a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 22-23 Celsius-fokot, így rendkívül kellemes kora őszi időre számíthatunk. A szél továbbra is gyenge marad, és eső vagy zápor nincs kilátásban.

Este fokozatosan csökken a hőmérséklet, éjszakára 14-15 Celsius-fokig is lehűlhet. A felhőzet kissé növekszik, de továbbra sem várható csapadék.

A következő napra átmeneti felhősödés jöhet, ám jelentős változás nem várható.

Összességében kellemes, kora őszi időre számíthatunk Szekszárdon.

Jelenleg nincs érvényben riasztás.