Irány a szabadba – használja ki a gyerekekkel az őszi szünet utolsó napját!
Érdemes szabadtéri programot tervezni az őszi szünet utolsó napjára. Mutatjuk, milyen idő lesz Szekszárdon és környékén holnap.
Szekszárd környékén holnap délelőtt ragyogóan süt majd a nap, ugyanakkor kezdetben párás lehet a levegő. A minimum-hőmérséklet hajnalban 10 Celsius-fok körül alakul, aztán gyorsan emelkedik 14-18 Celsius-fok fölé. A felhőzet ritka, jellemzően csak pár felhő úszik majd az égen, csapadékra nem számítunk, a szél csak enyhén fújhat.
Milyen idő lesz Szekszárdon a folytatásban?
Délután az idő továbbra is napos marad, a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 22-23 Celsius-fokot, így rendkívül kellemes kora őszi időre számíthatunk. A szél továbbra is gyenge marad, és eső vagy zápor nincs kilátásban.
Este fokozatosan csökken a hőmérséklet, éjszakára 14-15 Celsius-fokig is lehűlhet. A felhőzet kissé növekszik, de továbbra sem várható csapadék.
A következő napra átmeneti felhősödés jöhet, ám jelentős változás nem várható.
Összességében kellemes, kora őszi időre számíthatunk Szekszárdon.
Jelenleg nincs érvényben riasztás.