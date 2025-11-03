Hétfőn már ne hagyja otthon az esernyőt! Mutatjuk, milyen idővel indul a hét Tolna vármegyében

Hétfőn, a reggeli órákban már hűvösebb levegőre számíthatunk: a hőmérséklet 9-12 Celsius-fok körül alakul, és többnyire felhős égbolt várható. Reggel előfordulhatnak akár kisebb záporok is. A szél mérsékelt marad, jelentősebb lökések nem jellemzőek.

Milyen idő lesz holnap Tolna vármegyében? Elkélhet az esernyő

Délután pár fokkal emelkedik a hőmérséklet, de legfeljebb 13-14 Celsius-fokkal számolhatunk. A felhőzet fokozatosan változik: kezdetben sok felhő várható, majd egyre többször előbukkanhat a nap. Csapadék várhatóan már nem hullik, a szél tovább gyengül.

Az esti órákban ismét lehűlés következik, az értékek 10-8 Celsius-fokra csökkennek. Az égbolt nyugodtabb lesz, a felhők elvonulnak. A szél gyenge marad, nincs számottevő vihar- vagy erős szélkockázat.

A következő napon, a hajnali órákban akár 5-6 Celsius-fokra is lehűlhet a levegő, nappal pedig ismét kora őszi hőmérséklet várhatók.

Jelenleg nincs érvényben riasztás.

Összességében kora őszi, enyhén hűvös napra számíthatunk Tolna vármegyében, kisebb záporral a délelőtt folyamán, ezért érdemes esernyővel elindulni otthonról.

