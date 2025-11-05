november 4., kedd

Milyen idő lesz holnap Tolnában? – Mutatjuk

Kutny Gábor

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint változékony, hűvös időre ébredhetnek szerdán a Tolnában élők. A reggeli órákban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és elszórtan kisebb eső, szitálás is előfordulhat. A minimum-hőmérséklet 5 és 7 °C között alakul. A szél gyenge marad, jellemzően északi-északkeleti irányból fúj majd.

Holnapi időjárás-előrejelzés: gyenge eső, szitálás előfordulhat, a nap csak ritkán bújik elő a felhők mögül
Fotó: Mediaworks

A délután folyamán sem várható jelentős javulás: a felhőzet megmarad, a nap csak rövid időre bukkanhat elő. Néhol gyenge zápor ismét kialakulhat, de nagyobb mennyiségű csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 11–12 °C körül alakul. A szél kissé megélénkülhet, de továbbra sem lesz viharos.

Este hűvös, nyirkos időre számíthatunk. A hőmérséklet gyorsan 6–7 °C-ra csökken, a levegő párássá válik, hajnalra pedig több helyen ködfoltok is megjelenhetnek. A következő nap is borongós, hűvös idővel indul, a délelőtti órákban még tartós ködre is számítani lehet.

Jelenleg nincs érvényben riasztás. Összességében felhős, hűvös és időnként csapadékos időre készülhetünk Szekszárdon.

 

